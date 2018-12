Legendaarne dissident Lech Wałęsa kukkus Sputniku usutluses Putinit kiitma

Poola ekspresident Lech Wałęsa kiitis Vene propagandakanalile Sputnik antud intervjuus Vene president Vladimir Putinit. Ühtlasi avaldas Wałęsa kahetsust Moskva ja Varssavi suhete kehva seisu üle.

Wałęsa juhtis Poolas omal ajal ametiühinguliikumist Solidaarsus, mis kogus tuntust Nõukogude Liidu vastu võitlemise tõttu. Wałęsa oli ka ühingu kaasasutaja.

Nüüd sõnas Poola ekspresident aga väidetavalt Sputnikule, et nii Poola kui ka Venemaa peaks suhete parandamiseks tulema poolele teele vastu. „Peame leidma lahenduse, peame tegema teineteisele järeleandmisi ja üksteist mõistma. Ja alles siis saame me koos poliitikas väga positiivseid asju teha," edastas portaal dorzeczy.pl Wałęsa sõnu.

Kui Wałęsast küsiti Poola ja USA suhtete olukorra kohta, vastas mees, et USA on suur ja võimas riik, kuid asub kaugel eemal. Lisaks arvas Wałęsa, et Varssavi võimud ei peaks Venemaaga kaklema, sest sellest võidavad teised. „Varssavi on Moskvale lähemal kui New Yorgile," sõnas Wałęsa.

Lisaks kinnitas Wałęsa, et kui teda kutsutakse, on ta valmis Venemaad küslastama. „Kui mind kutsutakse, tulen kindlasti," ütles Wałęsa intervjuus, mille katkendid ripuvad üleval veebilehel sputniknews.com.

„Mul pole ühtegi vastuväidet. Teeksin seda meeleldi, sest usun, et Putin on tark mees, kes vajaks vaid veidi teistsuguseid argumente," sõnas Wałęsa.