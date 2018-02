Leedus süüdistatakse mitmeid kultuuritegelasi seksuaalses ahistamises, mille tõttu on ka ametist lahkutud

Leedu kultuuritegelasi on tabanud kampaania #MeToo raames seksuaalse ahistamise süüdistuste laine, mis on kaasa toonud ka ametist lahkumisi.

Vilniuse kunstiakadeemiast lahkub omal soovil dotsent Arvydas Liepuonius, keda süüdistatakse sobimatus seksuaalses käitumises, vahendab Leedu Delfi.

Liepuoniuse otsusest teatas esmaspäeval akadeemia rektor Audrius Klimas.

Psühholoogia- ja ajalooharidusega Liepuonius õpetas Vilniuse kunstiakadeemias ajalugu ja teoreetilisi distsipliine.

Tunnistused Liepuoniuse toime pandud seksuaalse ahistamise kohta avaldati eelmisel nädalal internetiblogis akadespaslaptis.wordpress.com ja sotsiaalmeedias.

Esimesena avaldati blogis kunstiakadeemia endiste naistudengite anonüümsed tunnistused Leedu kultuuri- ja kunstivaldkonna riikliku preemia laureaadi, kunstnik Jonas Gasiūnase kohta, kes eelmisel nädalal samuti kunstiakadeemiast lahkus. Mitmed naised teatasid, et neil olid akadeemias õppimise ajal Gasiūnasega intiimsuhted ning nad kogesid viimase poolt survet ja alandusi.

Pärast neid tunnistusi teatati telekanalile Info TV, et õpingute ajal kunstiakadeemias on kokku puututud seksuaalse ahistamisega ka teise 2017. aasta riikliku preemia laureaadi, fotograaf Gintautas Trimakase poolt. Klimas ütles, et Vilniuse kunstiakadeemia senati eetikakomitee sai neiudelt kaks mitteanonüümset tunnistust ning seletusi andis ka Trimakas ise. Informatsiooni praegu uuritakse.

Lavastuskunstnik Simona Biekšaitė teatas pühapäeval, et puutus ligi üheksa aastat tagasi kokku Leedu ühe tuntuma lavastaja, samuti riikliku preemia laureaadi Jonas Vaitkuse poolse seksuaalse ahistamisega.

Varem süüdistati sobimatus seksuaalses käitumises lavastaja Šarūnas Bartast. Tema ohvrid väitsid end olevat näitlejanna Julija Steponaitytė ja kunstnik Paulė Bociulaitė.