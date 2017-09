Leedu valitsuskoalitsioon jäi parlamendienamuseta

Leedu valitsuskoalitsioon jäi täna ilma parlamendienamusest, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid erimeelsuste tõttu pärast üht ühist valitsemiaastat liidust lahkuda.

Tuleva aasta riigieelarve hääletusest tõotab kujuneda esinemene test vähemusvalitsusele, kellel tuleb nüüd hakata opositsioonierakondi veenma oma erinevaid ettepanekuid toetama, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Võimul oleva Talurahva ja Roheliste Liidul on 141st parlamendikohast pelgalt 57. Valitsusjuhi Saulius Skvernelisi sõnul on aga loodud kõik eeltingimused, et „meie valitsusel oleks võimalik jätkata järgmiste üldvalimisteni 2020. aastal“. „Sotsid tegid lühinägeliku ja enesetapjaliku otsuse,“ märkis ta.

Vasakpoolse erakonna juht põhjendas koalitsioonist lahkumist pea ületamatute erimeelsustega.