Leedu peaminister: kui Venemaad ei peatata Ukrainas, võib tekkida probleem ka siin

Balti riikide peaministrite kohtumisele saabunud Leedu peaminister Saulius Skvernelis tõstis "Välisilmale" antud intervjuus esile julgeolekut puudutavaid teemasid - Venemaad, NATO-t ja Ukrainat. Samuti märkis Skvernelis, et otsuseid Leedus langetavad peaminister ja ministrid, mitte aga valimised võitnud erakonna miljonärist juht.

Kuna Leedul on piir Venemaaga, siis on see teema meile tähtis. Kui ei suudeta peatada Venemaad seal, siis võib tekkida probleem ka siin. See on test, kui kaugele see riik võib minna. Seetõttu peame tegema ise kõik selleks, et end kaitsta ja siis saame loota partneritele, vahendab ERR.

Saksamaa, Holland ja Norra saadavad Leetu 1200 sõdurit. Kuivõrd nende olemasolu on õige heidutusmeede Venemaa vastu, arvestades, et sel aastal toimub ka õppus Zapad?

See on väga oluline, et NATO toob sõdureid igasse riiki. Sõjaväe dislotseerumine suurendab meie psühholoogilist julgeolekut ja see on kasulik. Sõdurite saatmine Balti riikidesse ja Poola näitab NATO 5. artikli kehtivust ja tõestab, et vajaduse korral seda ka kasutatakse.

Vene õppused on teie silmis ohu märgiks?

Igal juhul. 1200 sõdurit, mida te mainisite, ei saa võrrelda nende kümnete tuhandetega, kes hakkavad tegutsema Kaliningradis ja Valgevenes. See ei ole võrdne tasakaal. Sügisel toimuvad õppused on kindlasti meile kõigile suur väljakutse.