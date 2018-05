Leedu parlament toetas plaani kehtestada karistus Georgi lindi kandmise eest

Oranži-mustatriibulise lindiga ringi patseerimise eest oleks karistuseks trahv: 150-300 eurot vastavalt rikkumise raskusastmele, kirjutad Leedu Delfi.

Sellise ettepaneku teinud eelnõu jõudis sealse parlamendi ette eile, seda toetas 41 saadikut, vastu oli 10 ja 25 saadikut jätsid hääletamata.

On ilmne, et Georgi lindst on mõne aasta jooksul saanud Vene imperialismi sümbol, ütles eelnõu üks autoreist, Laurinas Kaschyunas.

Seimi toetus ei tähenda siiski, et lindi kandmine juba karistatav oleks, järgmise sammuna hakkavad ideed analüüsima parlamendikomisjonid ja -komiteed, seaduse jõudu sel mõttel veel ei ole.