Leedu kaitseminister: Zapad õnnestus kogu NATO jaoks probleemiks muuta, see on meie suurim võit

Leedu ühiskond on alanud Venemaa-Valgevene ühisõppustest Zapad-2017 liiga ärahirmutatud, avaldas arvamust Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis.

„See kutsub minus esile suure rahutuse. Paistab, et me oleme rohkem ärahirmutatud, kui nõuab adekvaatne olukord,“ ütles Karoblis neljapäeval intervjuus Leedu rahvusringhäälingu LRT raadiole, vahendab Leedu Delfi.

Karoblis märkis, et pool aastat tagasi oli olukord keerulisem kui praegu, kuid Balti riikidel ja Poolal õnnestus veenda NATO-t selles, et nendeks õppusteks peavad olema valmis kõik.

„Kui me väljendasime pool aastat tagasi oma seisukohta, tundus, et olukord on meie piiri ääres tõsisem kui praegu. Ja meie tegevus, mis juhtis õppustele Zapad NATO tähelepanu, sest sellele jäljele suunati NATO kogu luure, kõik organid, kõik liitlased, kogu ühine tegevus, taktikaline tegevus – õppused toimuvad ka Poolas, toimuvad õppused Aurora kõrval Rootsis – kõik see viis selleni, et õppused Zapad ei ole probleem mitte ainult Poola ja Balti riikide jaoks, vaid kogu NATO bloki jaoks. See on meie suurim võit,“ selgitas Karoblis.

Karoblis rõhutas, et oht, mida õppused endast kujutavad, on nüüd minimaalne. Ta juhtis tähelepanu sellele, et naabrite üks eesmärke on Balti riikide hirmutamine, mistõttu ei tohiks sellele alluda.