Leedu kaalub vene diplomaatide riigist väljasaatmist, et avaldada toetust Suurbritanniale

Leedu president Dalia Grybauskaite ütles, et kaalub vene diplomaatide riigist välja saatmist seoses närvigaasirünnakuga Suurbritannias. See oleks solidaarsusakt Suurbritanniale.

Täna EL Ülemkogul Brüsselis pakkus Grybauskaite Theresa Mayle oma toetust, vahendab The Sun. Kui temalt küsiti, kas Leedu saadaks sarnaselt Suurbritanniale vene diplomaadid riigist välja, vastas Leedu president: „Me kaalume selliseid meetmeid.”

Suurbritannia süüdistab Moskvat endise topeltspiooni Skripali ja tema tütre mürgitamises närvigaasiga. Seetõttu saatsid britid riigist välja 23 vene diplomaati.

Praegu Brüsselis EL Ülemkogul viibiv peaminister Jüri Ratas tõdes Delfile, et Euroopa Liidu liidrid võivad täna kohtumisel arutada võimalikke uusi sanktsioone Venemaale seoses Ühendkuningriigis korraldatud mürgitamisega.

„Mõistme mürgitamisjuhtumi täielikult hukka, me usaldame oma partnerit, me usaldame seda infot, mida Suurbritannia meile annab,” rõhutas Eesti valitsusjuht.

Delfi andmetel suure tõenäosusega Ülemkogult siiski liiga karme seisukohavõtte ei tule, mis tähendab, et vähemalt praegu pole oodata ka Vene diplomaatide massilist välja saatmist EL-i liikmesriikidest.

See ei tähenda, et Venemaalt selgitusi ei oodata - oodatakse küll. Ka mõistetakse Venemaa käitumine hukka. Aga arvestades seda, et paljud liikmesriigid on nö sõbralike suhete poolt, siis peab ka ülemkogu tekst olema piisavalt leebe, et kõik sellega nõus oleksid. Tõenäoliselt jäädakse täna õhtul pigem äraootavale seisukohale ehk Suurbritanniale väljendatakse küll toetust, kuid mingisuguseid kollektiivseid samme ei astuta.