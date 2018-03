Leedu kaalub vene diplomaatide riigist väljasaatmist, et avaldada toetust Suurbritanniale

Leedu president Dalia Grybauskaite ütles, et kaalub vene diplomaatide riigist välja saatmist seoses närvigaasirünnakuga Suurbritannias. See oleks solidaarsusakt Suurbritanniale.

Täna EL Ülemkogul Brüsselis pakkus Grybauskaite Theresa Mayle oma toetust, vahendab The Sun. Kui temalt küsiti, kas Leedu saadaks sarnaselt Suurbritanniale vene diplomaadid riigist välja, vastas Leedu president: „Me kaalume selliseid meetmeid.”

Suurbritannia süüdistab Moskvat endise topeltspiooni Skripali ja tema tütre mürgitamises närvigaasiga. Seetõttu saatsid britid riigist välja 23 vene diplomaati.

Valitsuse meedianõunik Triin Oppi kinnitas Delfile, et peaminister Jüri Ratas arutab Euroopa liidritega täna, kuidas vastata Venemaa tegevusele seoses Suurbritannias endise Vene agendi Skripali mürgitamisega.

Oppi kinnitas ka peaminister Ratase täielikku hukkamõistu mürgitamisjuhutmiga seoses. Oppi sõnul usaldab valitsus selles küsimuses Suurbritannialt saadud infot.

Delfi andmetel suure tõenäosusega Ülemkogult siiski liiga karme seisukohavõtte ei tule, mis tähendab, et vähemalt praegu pole oodata ka Vene diplomaatide massilist välja saatmist EL-i liikmesriikidest.

See ei tähenda, et Venemaalt selgitusi ei oodata - oodatakse küll. Ka mõistetakse Venemaa käitumine hukka. Aga arvestades seda, et paljud liikmesriigid on nö sõbralike suhete poolt, siis peab ka ülemkogu tekst olema piisavalt leebe, et kõik sellega nõus oleksid. Tõenäoliselt jäädakse täna õhtul pigem äraootavale seisukohale ehk Suurbritanniale väljendatakse küll toetust, kuid mingisuguseid kollektiivseid samme ei astuta.