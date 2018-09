Leedu Delfi pakub kogu euroliidule uut libauudiste tuvastamise platvormi

Hispaania hävitajal Eestis kaduma läinud rakett andis ainest artiklile pealkirjaga "Tunnistaja: Leedus maandus UFO". Loos väidetakse, et sarnane asi võis toimuda ka Leedus ja üldse juhtub Eesti ning Leedu õhuruumis veidraid asju. Küberrünnakuna jõudis see sõnum The Baltic Timesi Läti lehele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on küberrünnak koos libauudisega. See levib internetis, see levitab teatud narratiive. Näiteks, et Eesti on läbikukkunud riik või et Leedu on läbikukkunud riik, sest ei suuda oma hävitajaid kontrollida. Midagi kukub siin ja midagi kukub seal, NATO ei ole usaldusväärne," selgitas Leedu Delfi ajakirjanik Vaidas Saldžiunas.

