Lech Wałęsa ühines protestidega ja kutsus poolakaid üles demokraatiat kaitsma

Omaaegne Poola ametiühingu juht ja esimene Nõukogude aja järgne president Lech Wałęsa ühines nädalavahetusel meeleavaldustega kohtureformi seaduse vastu, mis annaks valitsevale parteile võimaluse allutada kohtusüsteem oma käpa alla.

Wałęsa ühines meeleavaldajatega oma kodulinnas Gdanskis, kus ta 1980. aastal alustas streiki toonase kommunistliku valitsuse vastu, mis viis lõpuks selle kukutamiseni, vahendab ajaleht The Guardian.

Ta lubas protestijatele toetust ja ütles, et võimude lahutamine seadusandlikuks, täidesaatvaks ja kohtuvõimuks oli toona tema kodanikuliikumise Solidaarsus kõige olulisem saavutus.

„Teil tuleb kasutada kõiki vahendeid, et võtta tagasi see, mille me teie jaoks saavutasime,“ ütles ta tuhandetele meeleavaldajatele, kelle seas oli hulgaliselt noori mehi ja naisi.

Tema liitumine meeleavaldajatega võeti vastu hõisetega „Lech Wałęsa!“ ja „Me täname sind!“.

Kümned tuhanded inimesed kogunesid ööl vastu tänast Varssavis, Krakowis ja teistes linnades, kutsudes valitsusmeelset presidenti Andrzej Dudat kohtureformi seadust vetostama.

Poola senat andis ööl vastu laupäeva heakskiidu seadusele, mis annab valitsusele võimaluse suure osa ülemkohtu liikmetest ametist vabastada ja endale meelepäraste inimeste vastu välja vahetada, võttes nõnda sellelt sõltumatuse.

Alles nädala eest võeti vastu veel kaks kohtureformi puudutavat seadust, millest esimene saadab senises koosseisus laiali kohtunikke ametisse nimetava organi ehk riikliku kohtunõukogu. Edaspidi nimetab suurema osa selle organi koosseisust parlament. Teine eelnõu annab justiitsministrile kuue kuu jooksul pärast seaduse jõustumist õiguse vabaneda kohtute eesistujatest.

Euroopa Komisjon hoiatas sel nädalal, et kaalub riigi suhtes Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 7 alusel sanktsioonide kehtestamist, et karistada riigi valitsust kohtuvõimu sõltumatuse õõnestamise eest. Artikkel 7 lubab võtta EL-i ülemkogus hääleõiguse riikidelt, kes rikuvad ühenduse alusväärtusi. Varem ei ole seda artiklit rakendatud ühtegi korda.