Le Pen: terroristi põgenemine näitab Schengeni-süsteemi läbikukkumist

Prantsusmaa paremäärmusliku Rahvusrinde presidendikandidaat Marine Le Pen ütles täna, et Berliini jõuluturu ründaja põgenemine Saksamaalt läbi Prantsusmaa Itaaliasse näitab isikute vaba liikumise ehk Schengeni-süsteemi läbikukkumist.

Le Peni sõnul tuleks „maha matta täieliku vaba liikumise müüt Euroopas“, vahendab uudistekanal BBC.

Tema sõnul on Tuneesia päritolu džihadisti Anis Amri põgenemine läbi kolme riigi pärast jõuluturu ründamist „sümptomaatiline julgeolekualane läbikukkumine“, mille eest on vastutav Schengeni lepe.

Naise sõnul näitab see, et Euroopa riikidel on aeg loobuda inimeste vaba liikumise põhimõttest.

„[Valituks saades] teen ma lõpu Schengeni kokkuleppele ja taastan Prantsusmaa suveräänsuse,“ lubas ta.

24-aastane Amri lasti reedel varajastel hommikutundidel Itaalia põhjaosas asuvas Milanos politseinike poolt maha, kui ta dokumente nõudma hakanud korrakaitsjate pihta tule avas.

Esmaspäeval hukkus 12 ja sai viga 49 inimest, kui mees veoautoga Berliini jõuluturuliste sekka sõitis.