Le Pen: Prantsuse riik ei ole juutide massilises vahistamises 1942. aastal Pariisis süüdi

Prantsusmaa parempopulistliku Rahvusrinde presidendikandidaat Marine Le Pen eitas Prantsuse riigi süüd juutide massilises vahistamises Pariisis Teise maailmasõja ajal.

„Ma arvan, et Prantsusmaa ei ole Vél d’Hivi eest vastutav,“ ütles Le Pen pühapäeval antud intervjuus, viidates 13 000 juudi vahistamisele 1942. aastal Pariisis Prantsuse politsei poolt sakslaste käsul, vahendab Reuters.

Enamik juute koondati kohutavatesse tingimustesse Vélodrome d’Hiver’le (Talvevelodroom, lühendatult Vél d’Hiv), enne kui nad viidi edasi Auschwitzi surmalaagrisse.

„Ma arvan, et üldiselt, kui on inimesi, kes vastutavad, on need need, kes olid tol ajal võimul. See ei ole Prantsusmaa,“ ütles Le Pen, kelle sõnad mõistsid hukka teised presidendikandidaadid, juudiorganisatsioon ja Iisraeli välisministeerium.

„Me oleme õpetanud oma lastele, et neil on igati põhjust Prantsusmaad kritiseerida, näha võib-olla ainult süngemaid ajaloolisi aspekte. Ma tahan, et nad oleksid jälle uhked, et on prantslased,“ lausus Le Pen intervjuus Le Figarole, RTL-ile ja LCI-le.

President Jacques Chirac tunnistas 1995. aastal esimest korda Prantsuse riigi jagatud süüd juutide küüditamises natside surmalaagritesse Teise maailmasõja ajal.

Praegune president François Hollande kirjeldas 2012. aastal 1942. aasta vahistamisi „Prantsusmaa Prantsusmaal toime pandud kuriteona“.

Le Pen tegi pühapäeva hilisõhtul avalduse, milles ütles, et tema hinnangul oli Prantsuse riik okupatsiooni ajal Londonis eksiilis ning tema seisukoht ei vabasta mingil moel isiklikust süüst prantslasi, kes kohutavast Vél d’Hivi koondamisest ja kõigist sel perioodil toime pandud julmustest osa võtsid.

„See on vastuolus ajaloolise tõega, nagu seda on väljendanud avaldustes Prantsusmaa presidendid, kes tunnistasid riigi vastutust Prantsuse juutide saatuse eest, kes hukkusid holokaustis,“ ütles Iisraeli välisministeeriumi esindaja, kes avaldas kahetsust, et antisemitism taas pead tõstab.

„Mõned inimesed olid unustanud, et Marine Le Pen on Jean-Marie Le Peni tütar. Nad ei ole muutunud ja meil ei tohi olla mingit andeksandmist või pisendamist selle kohta, mis Rahvusrinne täna meie maal on,“ ütles Le Peni lähim rivaal, tsentristlik presidendikandidaat Emmanuel Macron.

Sotsialistide kandidaat Benoît Hamon teatas, et enam ei ole mingit kahtlust, et Le Pen on paremäärmuslane.