Le Pen loodab, et sel aastal ärkab USA eeskujul ka Euroopa

Marine Le Pen kutsus paremäärmuslike erakondade kogunemisel Euroopa elektoraati üles „ärkama“ ja järgima ameeriklaste ja brittide eeskuju 2017. aastal.

Le Pen avaldas lootust, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust toob kaasa doominoefekti. „2016 oli aasta, mil anglosaksi maailm ärkas. Ma olen kindel, et 2017 on aasta, mil ärkab ka Mandri-Euroopa,“ sõnas ta täna toetajate valju aplausi saatel.

Le Pen juhib Prantsusmaal Euroopa Liidu ja immigratsioonivastast erakonda Rahvusrinne (FN) ja jõuab avaliku arvamuse küsitluste kohaselt tänavustel presidendivalimistel otsustavasse teise vooru. Euroopa tulevik on üks tema peamisi poliitilisi jutupunkte.

Ta kirjeldas ELi kui ühendust, mis ikestab oma elanikke. „Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust oli võtmefaktor, mis andis kursi kõikidele doominokividele. Järgmise löök ei lasknud ennast enam kaua oodata: Trumpist sai Ameerika Ühendriikide president… tema seisukoht on kindel: ta ei toeta süsteemi, mis rõhub oma inimesi,“ meenutas Le Pen.

Euroopa paremäärmuslike erakondade juhid kohtusid täna Saksamaal Koblenzis slogani all „Vabadus Euroopale“. Nende eesmärk on tugevdada sidemeid oma erakondade vahel. Teadaolevalt võeti mitmetelt kohalikelt juhtivatelt meediaväljaannetelt aga võimalus kohtumist kajastada seoses nende globalistlike vaadetega.