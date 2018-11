Lavrovi üllatas ebameeldivalt Austria käitumine seoses väidetava Vene spiooni tabamisega

„Mind üllatas see informatsioon ebameeldivalt. Sajandite jooksul on olnud kombeks, et kui mingil riigil tekivad mured, kahtlused teise riigi tegevuse suhtes, kahtlused osalemises mingites protsessides, mida peetakse ohuks vastavale riigile, siis vastavalt rahvusvahelise suhtlemise normidele tuleb otseselt küsida selgitust. Kahjuks on meie lääne partnerid viimasel ajal võtnud reegliks mitte kasutada traditsioonilist diplomaatiat kõigi viisakusreeglite järgmisega, vaid megafonidiplomaatiat, süüdistades meid avalikult, nõudes avalikult küsimuse selgitamist, millest meile midagi teada ei ole,” ütles Lavrov TASS-i vahendusel.

„On vaja järgida neid norme, mis töötati välja rahvusvahelise suhtlemise praktika kujunemisel. Me kutsume täna Austria suursaadiku välisministeeriumi, juhime tema tähelepanu sellele, milliste meetoditega tuleb tegutseda, kui neil tekivad mingid küsimused Vene Föderatsioonile,” lausus Lavrov.

Austria õiguskaitseorganid alustasid juurdlust 70-aastase eruoobersti üle, kes on väidetavalt alates 1990. aastate algusest edastanud Vene sõjaväeluurele informatsiooni Austria õhuväe, suurtükiväesüsteemide ja rändekriisi kohta.

Austria välisminister Karin Kneissl jättis ära oma kavas olnud visiidi Venemaale.