Venemaa välisminister Sergei Lavrov nimetas Vene eriteenistuste süüdistamist ajakirjanik Arkadi Babtšenko tapmises Kiievis Ukraina võimude russofoobiakursi jätkumiseks, vahendab TASS.

„Järjekordne tragöödia Kiievis – Arkadi Babtšenko tapeti enda maja trepikojas – ja juba teatab Ukraina valitsuse peaminister, et seda tegid Vene eriteenistused,” ütles Lavrov.

Lavrovi sõnul on „see mood, mida määravad rahvusvaheliste asjade sedalaadi ajamise autorid, väga kurb”. „Aga, nagu näete, sellest haaravad kinni paljud, eriti sellised nagu meie Ukraina naabrid, kes kasutavad ära täielikku karistamatust oma lääne kuraatorite poolt selles, kuidas lüüa kord majja enda juures kodus,” lausus Lavrov. „Ukraina on kuraatoritele vajalik selleks, et edendada russofoobseid vaateid ja et igati tekitada ebamugavat olukorda meie maa jaoks.”

„Kes tunneb ajalugu, peab mõistma, et see on kõik kasutu ja mõttetu,” rõhutas Lavrov.