Lavrov: Venemaa suveräänsust Kuriili saarte üle ei arutata

„Me kinnitasime täna oma valmisolekut töötada 1956. aasta deklaratsiooni alusel, mis tähendab eelkõige kõige esimese sammu vaieldamatust – Teise maailmasõja tulemuste tunnustamist täies mahus meie Jaapani naabrite poolt, sealhulgas Vene Föderatsiooni suveräänsust kõigi Lõuna-Kuriili aheliku saarte üle, seda enam, et see on fikseeritud ÜRO hartas ja arvukates dokumentides, mis allkirjastati Teise maailmasõja lõppemise raames, täpsemalt 2. septembril 1945. aastal ja reas järgnevates dokumentides,” ütles Lavrov. „See on meie baasseisukoht ja ilma sammuta selles suunas on väga raske arvestada mingi edasiliikumisega teistes küsimustes.”