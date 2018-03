Lavrov: Venemaa ei vasta Suurbritannia ultimaatumile, kuni ei anta ligipääsu Skripali mürgitamiseks kasutatud ainele

Vene pool ei vasta Londoni ultimaatumile seoses Skripali juhtumiga seni, kuni Suurbritannia ei täida oma kohustust keemiarelva keelustamise konventsiooni järgi ega anna ligipääsu ainele, millega mürgitati Vene sõjaväeluure GRU endine töötaja Sergei Skripal ja tema tütar Julia, teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

„Enne kui esitada ultimaatumeid anda Briti valitsuse ees aru 24 tunni pärast, oleks parem täita oma enda kohustused rahvusvahelise õiguse järgi, antud juhul keemiarelva keelustamise konventsiooni järgi,” ütles Lavrov pressikonverentsil Moskvas, vahendab Interfax.

Suurbritannia peaminister Theresa May teatas eile, et Skripali ja tema tütre mürgitamise eest vastutab kõige tõenäolisemalt Venemaa ning seoses sellega on Venemaa suursaadik kutsutud Suurbritannia välisministeeriumi selgitusi andma. May andis selgituste andmiseks aega täna keskööni.