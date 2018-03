Lavrov: Venemaa ei talu lääneriikide ülbust ja vastab sellele

Venemaa ei hakka taluma lääneriikide ülbust ja vastab diplomaatide väljasaatmisele, teatas täna Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

„Me vastame, ärge kahelge,” rõhutas Lavrov TASS-ile. „Sest sellist ülbust taluda ei taha loomulikult keegi. Me ei hakka seda tegema.”

„Vägisi tekkiv järeldus seisneb selles, et meil oli õigus, kui rõhutasime mitu korda, kui vähe on tänapäeva maailmas, tänapäeva Euroopas alles jäänud iseseisvaid riike. Kui palutakse kord ühel, kord kahel diplomaadil, kusjuures meile vabandusi kõrva sosistades, ühest või teisest riigist lahkuda, me teame täpselt, et see on kolossaalse surve, kolossaalse šantaaži tulemus, mis on Washingtoni peamine instrument rahvusvahelisel areenil. Olgu siis see olukord, olgu siis palestiina probleem, kui otse teatatakse, et „meie anname palestiinlastele raha, kuni te nõustute selle ideega, mida me pole veel formuleerinud”, see tähendab „ostke pimesi”. Samamoodi, nagu on „ostke pimesi” Theresa May avaldused olukorras, kus need avaldused lihtsalt solvavad anglosaksi, Briti õigusemõistmise süsteemi,” rääkis Lavrov.

Lavrovi sõnul peegeldab see lääneriikide otsus ka valitseva eliidi kalduvust mitte kuulata rahva häält. „Mulle on näidatud materjale, Saksa ajaleht Die Welt viis läbi elanikkonna küsitluse, tundes huvi, kas tuleb kehtestada uued sanktsioonid Venemaa vastu. Üle 80 protsendi vastas eitavalt. Nii et otsedemokraatia mehhanisme tuleb samuti sagedamini kasutada,” ütles Lavrov.