Lavrov: Venemaa diplomaatilise omandi arest USA-s on rööv päise päeva ajal

Venemaa välisminister Sergei Lavrov nimetas olukorda seoses Venemaa diplomaatilise omandi arestiga USA-s rööviks päise päeva ajal.

Valge Maja kõrgetasemeline esindaja teatas varem RIA Novostile, et Washington ei kavatse tagastada Venemaale diplomaatilist omandit ilma midagi vastu saamata.

„Allikas on anonüümne? Tähendab, saavad aru, et nende südametunnistus ei ole puhas. Mis puutub asjasse endasse, siis kui see on nii, siis on see rööv päise päeva ajal. Mingisugused maanteeröövlid seal, tuleb välja, kommenteerivad seda olukorda. Kuidas nii: võtta ära vara, mis on kinnitatud kahepoolse valitsuste vahelise ratifitseeritud dokumendiga, ja et see tagastada, tegutsetakse põhimõttel „mis on minu, on minu, mis on sinu, jagame ära“,“ lausus Lavrov ajakirjanikele.

Lavrov väljendas siiski veendumust, et Donald Trumpi administratsioonis on veel terve mõistusega inimesi, kes mõistavad suurepäraselt, et diplomaatilise kinnisvara arestimise otsus, nagu ka 35 diplomaadi koos peredega väljasaatmise otsus, võeti Obama administratsiooni poolt vastu agooniaseisundis.

Lavrovi sõnul ei teatud Obama administratsioonis sel hetkel, mida veel ära teha, et rikkuda Moskva ja Washingtoni suhteid nii, et Trumpi administratsioon ei saaks neid taastada.