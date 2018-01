Lavrov: Vene-Eesti suhete normaliseerimiseks tuleb lõpetada NATO ja EL-i vedamine arulageda russofoobia suunas

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles tänasel 2017. aastat kokku võtnud pressikonverentsil, et Moskva ja Tallinna suhete normaliseerimiseks tuleb lõpetada „NATO ja EL-i vedamine arulageda russofoobia suunas”.

„Selleks, et me [Venemaa ja Eesti] elaksime normaalselt, tuleb lõpetada NATO-s ja euroliidus üks kolmest-neljast aktivistist olemine, kes seisavad surmani selle eest, et vedada kõiki neid struktuure arulageda russofoobia suunas,” lausus Lavrov TASS-i vahendusel.

Lavrov soovitas poliitikutel mitte juhinduda „mingitest konjunktuursetest kaalutlustest ja veelgi enam kaalutlustest, mis peegeldavad hoopis teiste riikide geopoliitilisi huve, mitte oma rahvaste huve”.

Vastates küsimusele Vene-Eesti piirilepingu saatuse kohta tuletas Lavrov meelde, et see allkirjastati algselt 2005. aastal, kuid Venemaa oli siis sunnitud oma allkirja tagasi võtma, sest Eesti ratifitseeris dokumendi kokkulepete vastaselt koos politiseeritud märkustega. Seoses 2014. aastal allkirjastatud analoogse dokumendiga rikub Tallinn Lavrovi sõnul taas kokkulepet, sest mõlemad pooled oleksid pidanud „tagama normaalse mittekonfrontatsioonilise atmosfääri suhetes teineteisesse valitsevate ringkondade poolt”.

Venemaa on Lavrovi sõnul kõik oma kohustused täitnud, kuid „Eesti valitsuse poolt sellist vaoshoitust täheldatud ei ole, vastupidi, russofoobne retoorika on üle keenud”.

„Piir on olemas, leping, ma loodan, mingil hetkel ratifitseeritakse, keegi seda piiri kahtluse alla ei sea,” ütles Lavrov.

Eesti välisminister Sven Mikser kommenteeris Lavrovi avaldust sõnadega, et Euroopa julgeolekukorralduse aluspõhimõtete ning rahvusvahelise õiguse järgimine on olnud Eesti välispoliitika alustala iseseisvuse taastamisest alates ja nii jääb see ka edaspidi.

“Nende põhimõtete meeldetuletamine ei pruugi kõigile meeldida, kuid nendest me oma suhtluses teiste riikidega ei tagane. Muidugi oleks mõistlik ja kahe naaberriigi huvides piirilepingute jõustamine ning loodan, et Venemaa parlamendis tekib lähiajal poliitiline tahe ja otsustusjulgus astuda omapoolne samm selles suunas," ütles Mikser.



"Meenutagem, et piirilepingute ettevalmistamisel lepiti kokku, et ratifitseerimisprotsessid kulgevad parlamentides paralleelsetena. Riigikogus on piirilepingute esimene lugemine toimunud,“ lisas Eesti välisminister.



Täiendatud 16.21. Lisatud Eesti välisministri kommentaar.