Lavrov uutest sanktsioonidest: russofoobne kinnisidee USA-s ületab kõik piirid

Russofoobne kinnisidee Ameerika Ühendriikides ületab kõik piirid, kuulutas Venemaa välisminister Sergei Lavrov, kommenteerides USA uusi Venemaa-vastaseid sanktsioone.

„Õhkkonda see loomulikult ei paranda. Sanktsioonid võetakse järjekordselt kasutusele suvalises kohas. Viide olukorrale Ukrainas, see kutsub minu arvates nende protsesside tõsiste vaatlejate hulgas esile naeru. Kahjuks on meie kolleegid euroliidus, ma olen sellel teemal rääkinud, peitu pugenud sellise kavala valemi taha: sanktsioonid kaotatakse niipea, kui Venemaa täidab Minski kokkulepped. Me kutsume oma sõpru euroliidus lugema veel kord Minski kokkulepped läbi, seal on piisavalt arusaadav, kes ja mida peab tegema ja millises järjekorras,“ ütles Lavrov RIA Novosti vahendusel.

„Seetõttu ei saa ma midagi väljendada peale kahetsuse meie Ameerika kolleegide selle russofoobse kinnisidee kohta. See ületab juba kõik piirid. (Ukraina president Petro) Porošenko ei suuda oma kohustusi Minski kokkulepete järgi täita – sanktsioonid Venemaa vastu,“ kurtis Lavrov.