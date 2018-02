Lavrov: USA süüdistus venelaste vastu on lihtsalt loba

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles laupäeval Münchenis toimuval julgeolekukonverentsil, et süüdistustel 13 Vene kodaniku ja kolme ettevõtte vastu seoses USA presidendivalimistesse sekkumisega ei ole mingit alust.

USA eriprokurör Robert Mueller teatas reedel, et venelased kasutasid presidendivalimistesse sekkumiseks valeidentiteete, mille alt levitati kahjulikku teavet USA president Donald Trumpi konkurentide kohta ja korraldati valimiste järel meeleavaldusi nii viimase poolt kui vastu.

Kui Lavrovilt süüdistuste kohta küsiti, vastas ta, et tema tahab näha fakte venelaste osaluse kohta. Tema sõnul ei ole mõtet seesugusest vandenõust isegi rääkida, kui USA ei suuda valimistesse sekkumist reaalselt tõestada. „Kuni me näeme fakte, on kõik muu lihtsalt loba,“ lajatas Lavrov, juhtides tähelepanu, et juurdluse on kahtluse alla seadnud ka USA aspresident Mike Pence.

Loe veel

Juba 2014. aastal sisenesid Vene kodanikud USA-sse, varjates oma tegelikku indentiteeti, kogudes luureteavet, organiseerides poliitüritusi ja isegi makstes ameeriklastele, soovides nende abi poliitilise sabotaaži läbiviimisel.

Muelleri sõnul oli nende peamine eesmärk levitada kahjulikku teavet Hillary Clintoni, aga ka vabariiklaste Ted Cruzi ja Marco Rubio kohta, toetamaks Bernie Sandersit ja Donald Trumpi.

Valimiste järel jätkas grupp venelasi tegevust, kasutades taas kord erinevaid valeidentiteete, korraldades enne Trumpi ametisse vannutamist sügise lõpul poliitilisi üritusi mehe toetuseks, kuid ka meeleavaldusi valimistulemuste vastu.