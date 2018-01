Lavrov: USA sunnib Euroopat Nord Stream 2-st loobuma

Washington takistab gaasitoruprojekti Nord Stream 2 elluviimist ja sunnib eurooplasi sellest loobuma, teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

„See on vastutegevus energeetikas Nord Stream 2-le. Nimetades seda politiseerituks, Euroopa lõhenemise ja Ukraina lämmatamiseni viivaks – kõik see lähtub Ühendriikidest. Nad sunnivad avatud tekstiga eurooplasi Nord Stream 2-st loobuma, kuigi gaasi tarnimine sinnasamasse Saksamaale mööda Nord Stream 2 on 2000 kilomeetrit lühem kui läbi Ukraina ja poolteist-kaks korda odavam, kui on transiidi maksumus läbi Ukraina,” ütles Lavrov aasta tulemusi kokku võtval pressikonverentsil, vahendab Interfax.

Lavrov märkis, et eurooplastele surutakse Vene gaasi asemel peale vedeldatud gaasi USA-st, mis on märksa kallim.