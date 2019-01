Lavrov: USA püüab avalikult kukutada Venezuela seaduslikku võimu

„Meid teeb ärevaks see, mida teevad USA ja tema lähimad liitlased Venezuela suhtes, rikkudes rängalt kõikmõeldavaid rahvusvahelise õiguse norme,” ütles Lavrov ja lisas, et rahvusvaheline kogukond ei saa lubada, et kriisi reguleeritakse mittepõhiseaduslike meetoditega, vahendab TASS.

Eile lükkas Moskva ümber teated selle kohta, et Venemaa on korraldanud kaitse Venezuela presidendile Nicolás Madurole. Päev varem eitas Moskva ka, et Venezuelasse on viidud Venemaalt 400 võitlejat.