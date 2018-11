Lavrov: Ukraina sponsorid peavad teda karmilt hoiatama tulega mängimise eest

„Mis puutub intsidenti sissepääsul Mustalt merelt Kertši väina, siis eile arutati seda olukorda president Putini ja Saksamaa kantsleri Angela Merkeli telefonivestluses, kes helistas Vladimir Vladimirovitšile,” ütles Lavrov UNIAN-i vahendusel.

Lavrovi sõnul jõuti teatud arusaamiseni, mis lähimal ajal realiseeritakse. „Ma ei näe mingite vahendajate vajadust,” ütles Lavrov.

Lavrov märkis, et kui Ukraina partnerid Euroopas on huvitatud sellest, et selliseid intsidente enam ei juhtuks, tuleb saata Kiievile väga tugev signaal.

Lavrovi arvates saab praktikas kõik küsimused lahendada piirivalvevõimude vahel kohapeal, lahendada tehnilised küsimused, mis Ukraina poolele ei ole päris selged.

„Ülejäänu ei sõltu ÜRO julgolekunõukogust, OSCE-st ega mingitest muudest organisatsioonidest, vaid sellest, kas Ukraina juhtkonna sponsorid võtavad ta vastutusele ja hoiatavad karmilt sellise tulega mängimise lubamatuse eest,” lisas Lavrov.