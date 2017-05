Lavrov: Trump on meelestatud suhete normaliseerimisele Venemaaga

Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Venemaa jätab kahepoolsete suhete arengu formaadi küsimuse USA presidendi Donald Trumpi ja tema meeskonna otsustada ning on valmis vastu tulema nii palju, kui see Valge Maja uuele administratsioonile mugav on, teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov.