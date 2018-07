Lavrov: Trump ei tohi irduda Minski leppest, kui tahab Ukraina olukorda lahendada

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles usutluses telekanalile RT, et homsel kohtumisel president Vladimir Putini ja USA riigipea Donald Trumpi vahel tuleb juttu ka Ukrainast.

Välisminister Lavrov ütles telesaatele Larry King Now, et Venemaal on USAga kanal, arutamaks Ukraina küsimust, mida mõnel korral ka kasutati, aga ilma märgatava eduta.

„Ameeriklased üritasid oma Vene kolleegidega kohtudes alati irduda teravalt Minski lepetest,“ nentis Lavorv. „Me jätkame proovimist ja loodame, et saame seda teemat kindlasti arutada.“

Välisministrilt küsiti ka NATO tippkohtumise kohta, mille teemal ta avaldas arvamust, et NATO laienemine Venemaa piiri äärde ei suurenda mingil moel NATO julgeolekut.

„NATO on külma sõja aegade atavism, aga siiski reaalsus, ja meil tuleb seda ka vastavalt kohelda,“ ütles ta. „Me ei usu, et see, mida NATO teeb, üritades laieneda Vene piiridele üha lähemale, haarates üha uusi riike, ausalt öeldes võiks allianssi julgeolekut suurendada.“

Sergei Lavorvi sõnul on NATOl rohkem seda, mis teda Venemaaga samastab, kui sellest eristab.