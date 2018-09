Lavrov: Suurbritannia seisukoht Skripalide mürgitamise asjus on lasteaed

„Kui meile öeldakse, et te teate kõike ise, sellepärast tunnistage, millega hakkama saite – see on ju lasteaed, nii ei tule midagi välja,” ütles Lavrov RBK vahendusel.

May teatas ÜRO julgeolekunõukogus, et London oli Salisbury sündmuste näitel tunnistajaks keemiarelva keelustamise normide rikkumisele.

Lavrov märkis, et Moskva ei kuulnud sellel istungil midagi uut.

„Theresa May ei esita esimest korda selliseid süüdistusi ja iga kord teatab ta üsna üleolevalt, et neil on sajaprotsendilised tõendid,” ütles Lavrov.