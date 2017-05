Lavrov Soomes: USA presidendivalimised kaotanud osapooled teevad Vene-vastast kampaaniat

Porvoos kohtusid neljapäeval Soome ja Venemaa välisministrid Timo Soini ja Sergei Lavrov. Tegemist oli Soini ja Lavrovi viienda omavahelise kohtumisega.

Soini sõnul toimus kohtumine heas õhkkonnas, kuid esile kerkisid ka keerulised teemad. Soini mainis aktuaalseid poliitilisi teemasid, nagu Ukraina ja Süüria konfliktid ning olukord Korea poolsaarel, vahendab Yle Uutiset.

Soini tõstis esile ka Venemaa probleemid inimõigustega.

Soini sõnul rõhutas ta Lavrovile, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted ei saa areneda, kui Ukraina sõja lõpetamiseks sõlmitud Minski kokkulepetest kinni ei peeta. Soini avaldas lootust, et Venemaa kasutab oma mõjujõudu selleks, et lepingust kinni peetaks.

Lavrov ütles, et Ukrainas toimus 2014. aastal ebaseaduslik relvastatud riigipööre. Lääneriigid, kes selle heaks kiitsid, vastutavad aga Ukraina valitsuse survestamise eest, et viimane tegutseks kokkulepete kohaselt.

Lavrovi sõnul arenevad Venemaa ja Soome vahelised suhted hästi. Eriti mainis Lavrov majandussuhteid. Venemaal hinnatakse Lavrovi sõnul Soome pälvitud rahvusvahelist lugupidamist, mille Soome on saanud eriti erapooletuspoliitika kaudu.

Ränkade süüdistustega esines Lavrov USA aadressil. Lavrovi sõnul tegi USA endine president Barack Obama kõik riikide vaheliste suhete halvendamiseks ja ka nüüd on USA-s käimas kampaania nende kahjustamiseks.

Lavrovi sõnul teevad kampaaniat need osapooled, kes ei suuda presidendivalimiste tulemusega leppida. Valimised toimusid Lavrovi sõnul kooskõlas USA põhiseadusega.

Praegu fabritseeritakse Venemaa vastu muu hulgas kongressis igasuguseid süüdistusi, mille toetuseks ei ole toodud ühtki fakti, kurtis Lavrov.

Venemaa ja USA presidentide võimaliku kohtumise kohta ütles Lavrov, et igal juhul lähitulevikuks seda ettevalmistamisel ei ole.

Ajakirjanikud küsisid ka Soome presidendi Sauli Niinistö ettepaneku kohta lennuohutuse parandamiseks Läänemerel ja transpondrite kasutamise kohta sõjaväelennukitel. Soini sõnul edeneb ettepaneku elluviimine hästi.

Lavrov süüdistas NATO riike ettepanekule vastamata jätmises. Lavrov avaldas lootust, et NATO kiidab ettepaneku heaks.