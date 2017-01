Lavrov: piirileping Eestiga ratifitseeritakse suhete konstruktiivse arengu korral

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles pressikonverentsil Moskvas, et piirilepingu ratifitseerimine Eestiga sõltub kahepoolsete suhete konstruktiivsest arengust ning märkis, et kui NATO-l pole oma vägedega muud teha, kui Balti riikidesse tuua, töötab neil luure halvasti.

Venemaa on valmis naasma Eestiga piirilepingu ratifitseerimise protsessi juurde, aga kahepoolsete suhete konstruktiivse arengu, mitte vastasseisu õhutamise tingimustes, teatas Lavrov TASS-i vahendusel.

Rääkides NATO sõjaväelaste kohalviibimisest Balti riikides märkis Lavrov, et suhtub sellesse negatiivselt.

„NATO vägede kohta – ma näen, et see kõik on halb. Kui NATO ei näe oma vägedele muud kasutust peale Vene piiri, siis on see kurb, neil töötab luure halvasti,“ ütles Lavrov.