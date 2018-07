Lavrov nõudis Pompeolt Vene agent Maria Butina vabastamist

Venemaa välisminister Sergei Lavrvov pidas laupäeval maha telefonivestluse USA välisministri Mike Pompeoga, nõudes temalt Vene kodaniku Maria Butina vabastamist.

USA poliitilisse süsteemi sisse imbumises süüdistatav 29-aastane Maria Butina püüdis väidetavalt osta mõjuvõimu seksi eest. Tudengiiviisaga USAs viibiv naine keeldub aga hoolimata tõenditest ennast registreerimata välisagent olemises süüdi tunnistama, vahendab uudisteagentuur AP.

Lavrov võttis teema laupäeval telefonivestluses Pompeoga üles, öeldes, et USA võimude tegevus on „lubamatu“, süüdistades ameeriklasi „Vene kodaniku vahistamises fabritseeritud süüdistuste alusel“.

Ta rõhutas vajadust Butina „kiiresti vabastada“. Kas Pompeo sellele ka kuidagi reageeris, pole teada.

USA ametivõimude arvates on oht Butina põgenemiseks suur, arvestades, et tal ei ole USA-s juuri ja tal on tugevad sidemed Vene luurega, mistõttu ta jäeti taas ilma kautsjonita vahi alla.

Teadaolevalt oli naisel „isiklik suhe” mehega, kelle isikut ei avaldata, kuid kelle kirjeldus langeb ajalehe The Washington Post teatel kokku vabariikliku partei tegelase Paul Ericksoniga.

Kuigi Butina elas koos Ericksoniga, oli suhe kahepalgeline, väidab prokuratuur, viidates sellele, et naisel ei olnud Ericksoni vastu mingit tegelikku huvi ja ta kasutas teda puhtalt oma eesmärkide saavutamiseks.