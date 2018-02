Lavrov: NATO laienemine on viga ja kokkulepete rikkumine, mis on kahjulik Euroopa julgeolekule

NATO laienemine on viga ja kokkulepete rikkumine ning see teeb kolossaalset kahju stabiilsuse ja julgeoleku tagamise jõupingutustele Euroopas, kuulutas Venemaa välisminister Sergei Lavrov intervjuus Serbia uuditeagentuurile BETA.

„NATO laienemine on viga ja samal ajal selle sama „džentelmenide” kokkuleppe rikkumine, mida ma juba mainisin ja mis on nüüd saanud täieliku kinnituse ametlikest arhiividokumentidest, mis on USA-s avalikustatud. Sellest teadsid kõik ammu, ainult pärast nende arhiividokumentide avaldamist veenduti järjekordselt, kuidas kõik tegelikult oli,” ütles Lavrov, vahendab RIA Novosti.

„Me oleme korduvalt oma NATO kolleege hoiatanud, et see liin (aga juba on toimunud kolm laienemislainet, praegu valmistatakse ette järjekordset) ei ole mitte ainult kõige õhkulaskmine, milles lepiti kokku 1990. aastatel (selles, et keegi ei hakka tagama oma julgeolekut teiste julgeoleku arvel), vaid pigem ilmselt tõsine väljakutse üleeuroopalisele stabiilsusele ja julgeolekule,” märkis Lavrov.

Loe veel

Lavrovi sõnul püütakse Euroopat hoida kaheks osaks jagatuna. „Neid eraldusjooni püütakse liigutada itta, üha lähemale ja lähemale meie piiridele. Õigupoolest on juba Venemaa piiridele paigutatud NATO maade – USA, Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Kanada – üsna tõsised kontingendid. See kõik on vastuolus kokkulepetega ja mis kõige tähtsam – teeb kolossaalset kahju stabiilsuse ja julgeoleku tagamise jõupingutustele Euroopa kontingendil,” rõhutas Lavrov.

Mitte miski sellest, mida NATO praegu teeb, mitte mingit julgeolekut, sealhulgas Balkani riikide julgeolekut ei suurenda, on Lavrov veendunud.