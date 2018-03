Lavrov: Moskva saadab vastuseks Londoni tegevusele välja Briti diplomaadid

Moskva saadab vastuseks Londoni samasugusele tegevusele välja Briti diplomaadid, teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov RIA Novostile.

Küsimusele millal vastas Lavrov: „Varsti.”

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova rääkis täna, et Venemaa lootis Skripali juhtumi asjus Londoniga dialoogi alustada, kuid sai vastusteks järelepärimistele „mittemidagiütlevaid teateid”. Zahharova märkis, et Moskva vastumeetmed on väljatöötamisel ja need võetakse tarvitusele lähiajal.

Zahharova nimetas Londoni tegevust „informatsioonilis-poliitiliseks sõuks” ning süüdistusi Venemaa osalemises endise GRU ohvitseri Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamises „absoluutselt hullumeelseteks”.