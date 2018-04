Lavrov: meil on ümberlükkamatud tõendid, et keemiarünnak Süürias oli lavastus

Moskval on ümberlükkamatud tõendid, et väidetav keemiarünnak Süüria linnas Doumas oli lavastatud, teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

Lavrovi sõnul on selle juures mängus ühe riigi eriteenistuste käsi, kes püüab praegu olla russofoobiakampaania esimestes ridades, vahendab RIA Novosti.

Lavrov tuletas meelde, et Süüriasse sõitis Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ekspertide missioon.

„See peaks jõudma Damaskusesse minu arvates homme hommikul ja me arvame, et see sõidab viivitamatult Doumasse, kus mingeid kinnitusi keemiarelva, kloori või mis iganes see ka ei oleks, kasutamise kohta meie spetsialistid, kes selle koha üle vaatasid, ei leidnud,” ütles Lavrov.