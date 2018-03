Lavrov: London on võtnud teadlikult kursi suhete õõnestamisele Moskvaga

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ei kahtle, et Suurbritannia on teadlikult võtnud kursi suhete õõnestamisele Venemaaga.

„Ei ole kahtlust, et praegune Briti juhtkond on võtnud teadlikult kursi Vene-Briti suhete õõnestamisele,” ütles Lavrov TASS-i vahendusel. „Kui see kurss jätkub mingite uute konkreetsete Venemaa-vastaste tegevustega, siis loomulikult, keegi ei ole muutnud vastastikkuse põhimõtet.”

Lavrovi sõnul taotleb Moskva Briti kolleegidelt faktide selgitamist, kuid seni on Venemaa püüdlused asjatud olnud.

Moskva nõuab koostööd Londoniga endise GRU töötaja Sergei Skripali mürgiamisjuhtumi asjus vastavalt keemiarelvade keelustamise konventsioonile.

„Nõuame koostööd täielikus vastavuses keemiarelvade keelustamise konventsiooni sätetega,” rõhutas Lavrov. „Peamine on, et Briti pool sellega nõustuks.”

Lavrovi sõnul on Moskva küsimused Londonile Skripali asjus täiesti professionaalsed ja neis ei ole mingit lüürikat.

„Küsimused, mis meil kerkivad, on absoluutselt professionaalsed, arusaadavad ja ülimalt konkreetsed, neis pole mingit lüürikat, mis saadab Briti valitsuse positsiooni,” lausus Lavrov.

Lavrov soovitas Suurbritannia võimudel rahuneda ja seoses Skripali juhtumiga mitte närvitseda.

„Kõigile tuleks kasuks ja eelkõige ametlikule Londonile enesele, kui seal lõpetataks närvitsemine ja rahunetaks,” ütles Lavrov.

Lavrov viitas sellele, et London kiirustas süüdistusi esitama ammu enne seda, kui uurimine on lõppenud. „Nii et anglosaksi õigussüsteem täieneb uue väga huvitava pretsedendiga,” märkis Lavrov.

Veel teatas Lavrov, et lääneriigid mõistavad, et Moskva süüdistamisel Skripali asjas ei ole alust, kuid nad on sunnitud toetust avaldama valesti mõistetud solidaarsustundest.

„Ma arvan, et kõik saavad suurepäraselt aru, aga on valesti mõistetud solidaarsustundest sunnitud endast välja pressima mingid sõnad, mida saab kuidagimoodi tõlgendada Londoni positsiooni toetamisena,” ütles Lavrov. „See, mida me praegu jälgime, on palavikuline visklemine kogu maailmas, partnerite veenmine Suurbritanniaga selles küsimuses solidaarsed olema ilma mingisuguseid fakte esitamata.”