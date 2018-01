Lavrov kutsus Trumpi üles tõrjuma russofoobset retoorikat

Vene välisminister Sergei Lavrov kutsus reedel USA president Donald Trumpi üles tõrjuma „russofoobset retoorikat“ ja keskenduma suhete parandamisele riikide vahel.

Lavrov soovitas Trumpil otsida lahendusi, kuid ei andnud selget nõu, kuidas ta peaks reageerima Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ja eriprokurör Robert Muelleri otsusele jätkata uurimist tema kampaaniameeskonna võimalikust kokkumängust Venemaaga, vahendab uudisteagentuur LETA.

Vene esidiplomaat avaldas pressikonverentsil Moskvas arvamust,m et ameeriklaste ja venelaste suhete parandamine sõltub sellest, kas Trump on „valmis ja võimeline astuma vastu intriigidele“, mille eesmärk on teda „ametis oleva presidendina nõrgestada“.

„Me näeme, kuidas süüdistuste kohaselt on kõikide probleemide taga Venemaa, ja teame, kuidas sealne kurjade kavatsustega poliitiline eliit kasutab russofoobset retoorikat,“ ütles Lavrov.

Lavrov avaldas siiski lootust, et ameeriklased tüdinevad üks hetk russofoobiast ja saavad aru, et suhete parandamine toob neile tegelikult kasu.