Ukrainas ja Balti riikides ei lõpe venemaalaste diskrimineerimine, teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov välismaal elavate kaasmaalaste konverentsil „Vene revolutsiooni aastasada: ühinemine tuleviku nimel”.

„Võetakse ette katseid kaasmaalaste tegevust mustata, tekitada lõhet, eraldada Venemaast. Reas riikides, täpsemalt Ukrainas ja Balti riikides ei lõpe diskrimineerimine,” vahendab RIA Novosti Lavrovi sõnu.

Lavrovi sõnul kaitsevad Venemaa välisministeerium ja diplomaatilised esindused kaasmaalaste õigusi, kasutades selleks nii kahepoolseid mehhanisme kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide potentsiaali.

„Meie abi ja toetusega võite alati arvestada,” kinnitas Lavrov.

Lavrov märkis ka, et Suure Oktoobrirevolutsiooni kogemus aitas Venemaal teadvustada omale arengumudelite ekspordi mõttetust ilma kohalikku spetsiifikat arvesse võtmata.

„Meie maa ei suru kellelegi midagi peale, ei õpeta kedagi elama,” teatas Lavrov.

Lavrov rõhutas, et Moskvas leitakse, et maailma rahvastel on õigus ja nad peavad ise oma saatust käsutama.