Lavrov kinnitas Briti diplomaatide väljasaatmist ja andis hinnangu Briti kaitseministri haridusele

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kinnitas, et Venemaa kavatseb vastuseks Suurbritannia samasugusele tegevusele välja saata Briti diplomaate, ning kommenteeris Ühendkuningriigi kaitseministri haridustaset.

Lavrov ei täpsustanud, kui palju Briti diplomaate Venemaalt välja saadetakse ja millal see juhtub, vahendab BBC venekeelne teenistus.

Konkreetseid numbreid ega tähtaegu ei nimetanud ka Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.

Suurbritannia peaminister Theresa May teatas kolmapäeval, et riigist saadetakse seoses endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisega Inglismaal Salisburys välja 23 Vene diplomaati. Suurbritannia süüdistab mürgitamises Venemaad.

Lavrov teatas, et Moskva on andnud brittidele seoses Skripali juhtumiga kõik, mida on olnud võimalik anda.

Veel lausus Lavrov, et London ei teata Moskvale midagi Skripali tütre Julia kohta.

„Absoluutselt ignoreeritakse meie küsimust selle kohta, miks ei oodata ära, kui, ma loodan, kannatanu paraneb – tema tütar, kes on muide Venemaa kodanik,” ütles Lavrov.

Suurbritannia kaitseminister Gavin Williamson soovitas eile Salisbury intsidenti kommenteerides Venemaal „ära minna ja suu kinni panna” („go away and shut up”).

Lavrov ütles vastuseks, et Williamson tahab minna ajalukku valjuhäälsete avaldustega, aga võib-olla jääb tal haridusest puudu.