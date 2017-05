Lavrov: Kiiev saboteerib Minski kokkulepete täitmist

Kiiev saboteerib Minski kokkulepete täitmist, korraldab provokatsioone kokkupuutejoonel Donbassis ega täida meetmete kompleksi poliitilist osa, ütles intervjuus telekanalile Mir Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

„Meis kutsub esile suurt muret see, mis toimub Minski kokkulepete täitmisega, eelkõige Kiievi võimude sabotaaži tulemusena. Näiteid selle kohta on palju. See puudutab… poliitilise protsessi täielikku saboteerimist ning sõjaliste provokatsioonide regulaarsel alusel organiseerimist kokkupuutejoonel, et omada ettekäänet Minskis heaks kiidetud meetmete kompleksi poliitilise osa täitmata jätmiseks,“ ütles Lavrov RIA Novosti vahendusel.

Lavrov rõhutas, et alternatiivi Minski kokkulepetele ei ole.

„President Putin rõhutas, nagu ka kantsler Merkel omavahel öeldes, et vaatamata kõigele sellele, alternatiive Minkski kokkulepetele me praegu ei näe, midagi konstruktiivsemat praegu välja töötada ei õnnestu, mistõttu seisneb meie ühine liin selles, et jätkata tööd nii Normandia formaadi raames, liidrite tasemel, ministrite tasemel, ekspertide tasemel, ja loomulikult kontaktgrupi raames, kus on esindatud ühe laua taga nii Kiievi võimud kui ka Donetski ja Luganski esindajad koos Vene Föderatsiooni ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni esindajatega,“ teatas Lavrov.