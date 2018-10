Lavrov: Hollandi süüdistused on järjekordne megafonidiplomaatia näide

„Meie suursaadik paluti Hollandi välisministeeriumi, anti üle protestinoot selle episoodi kohta koos süüdistustega, millest te saite teada massiteabevahenditest. Suursaadiku küsimuse peale „kus on konkreetsed faktid, kus on konkreetsed materjalid, millega võib tutvuda?” teatati: te saate teada pressikonverentsil, mille annab kaitseministeerium. Tõtt öelda ongi kogu lugu. Ma arvan, et meil on järejekordselt sellise megafonidiplomaatia näide,” ütles Lavrov täna pressikonverentsil, vahendab RIA Novosti.

Venemaa välisministeeriumi allikas teatas varem, et „Haagi desinformatsioonikampaaniaga” seoses on ministeeriumi välja kutsutud Hollandi suursaadik Moskvas Renée Jones-Bos.

„Jah, me kutsume Hollandi suursaadiku, et juhtida tähelepanu sellele vaatepunktile, mille ma just välja ütlesin,” lisas Lavrov.

Venemaa välisministeerium on nimetanud Hollandi süüdistusi „järjekordseks lavastatud propagandaaktsiooniks” ja teatanud, et valla päästetud „Venemaa-vastane spionomaaniakampaania” teeb tõsist halba kahepoolsetele suhetele.