Lavrov: elame läänejärgses maailmas

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas laupäeval, et ennenägematute pingete kasvu taga viimasel 30 aastal on NATO laienemine Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse.

„Venemaa ei otsi kellegagi tüli, kuid suudab alati kaitsta oma huve,“ kuulutas Lavrov Müncheni julgeolekukonverentsil.

„NATO laienemine on viinud ennenägematute pingeteni viimasel 30 aastal,“ väitis ta.

Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, AFP

„Külma sõja järgne ajastu on läbi. Võite seda kutsuda läänejärgseks maailmakorraks,“ teatas ta. „Ja sealjuures ei nõustu me sugugi nendega, kelle süüdistuste kohaselt on Venemaa üritanud õõnestada nn liberaalset maailmakorda.“

Lavrovi sõnul oli kriis sellesse maailmamudelisse juba sisse programmeeritud.

Kõneldes Venemaa suhetest Ameerika Ühendriikide ja selle uue presidendiga, märkis Lavrov: „Me loodame USA-ga vahekorda, mis põhineb pragmaatilisusel, vastastikusel lugupidamisel, ning arusaamal üksteise vastutusest globaalse stabiilsuse tagamisel.“

Samuti leidis ta, et NATO ja Venemaa peaks omavahel taas sõjalist koostööd tegema. „Meil on vaja taastada sõjaline koostöö,“ ütles Venemaa välisminister. „NATO peasekretär Jens Stoltenberg oma abidest ümbritsetuna, ei olnud valmis mulle reedel ütlema, et NATO on selleks valmis. Kahju,“ nentis ta.

Ka puudutas välisminister sanktsioonide küsimust, öeldes, et Venemaale kehtestatud sanktsioonide kaotamise sidumine Minski lepete täitmisega on ebaloogiline. Ta lubas, et seetõttu ei kaota ka Venemaa omalt poolt sanktsioone Euroopa Liidule enne Minski lepete täielikku täitmist.