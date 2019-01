Lavrov: Eesti poliitika vene keele suhtes ei kaunista seda riiki ega EL-i ja NATO-t

„Ühendatud koolide idee sellises formaadis ei ole vastuvõetav, see surub maha venekeelse vähemuse huvid ja sisuliselt on asi suunatud sellele, et inkorporeerida vägivaldselt eestikeelsesse ruumi oma emakeeles hariduse saamise arvel, nagu seda nõuavad arvukad rahvusvahelised konventsioonid, sealhulgas Euroopa Nõukogu regionaalkeelte ja rahvusvähemuste keelte konventsioon,” ütles Lavrov TASS-i vahendusel.

„Ma leian põhimõtteliselt, et vene keele suhtes toimuv Eestis, Lätis on väga tõsised asjad, mis ei kaunista ei neid maid ega Euroopa Liitu ja NATO-t, mis muuseas ei positsioneeri end mitte ainult sõjalise alliansina, vaid ka demokraatia ühendusena,” jätkas Lavrov. „Ma olen korduvalt pöördunud NATO peasekretäri ja Euroopa Liidu kõrge esindaja poole lisaks ÜRO, Euroopa Nõukogu ja OSCE juhtkondadele kirjadega, mis juhivad tähelepanu venekeelsete diskrimineerimise vastuvõetamatule praktikale, rääkimata juba kodakondsusetuse häbiväärsest nähtusest.”