Lavrov: Donald Trump ja Kim Jong-un on nagu lasteaialapsed

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles reedel, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump käitub nagu lasteaialaps, olles astunud sõnasõtta isolatsionistliku Põhja-Korea juhi Kim Jong-uniga.

Lavrov ütles ajakirjanikele sellenädalasel ÜRO peassambleel, et meil on vaja teatavat pausi, et „tuisupäid“ rahustada, vahendab BBC uudisteportaal.

„Jah, vaadata Põhja-Korea sõjalisi tuumaseiklusi vaikimisi pealt on lubamatu, kuid ühtlasi ei ole võimalik aktsepteerida ka sõja puhkemist Korea poolsaarel,“ ütles ta.

Lavrov kutsus üles alustama poliitilist diplomaatiaprotsessi, mis olevat „ÜRO Julgeolekunõukogu protsessi võtmeosa“.

„Üheskoos Hiinaga üritame jätkata püüdlemist mõistliku, mitte emotsionaalse lähenemise poole, nagu kui lapsed lasteaias hakkavad kaklema ja keegi ei suuda neid enam peatada,“ tõdes ta.

Trump ütles teisipäeval oma esimeses kõnes ÜRO peaassambleel, et hävitab Põhja-Korea täielikult, kui viimane ähvardab ameeriklasi ja tema liitlasi. Isolatsionistliku riigi juhti nimetas ta enesetapumissioonil olevaks „raketimeheks“.

Loe veel

Põhja-Korea valitseja vastas sellele reedel omapoolse avaldusega, milles ta nimetas USA presidenti „nõrdrameelseks“. „Ma taltsutan peast segase USA nõdrameelse [juhi] kindlalt ja lõplikult tulega,“ kuulutas Kim oma avalduses, mille andis edasi riiklik uudisteagentuur KCNA.

„Ametisseastumise järel on Trump teinud muret kogu maailmale, loopides kõigi riikide suunas ähvardusi ja tegeledes väljapressimisega. Ta ei ole riigi kõrgeima juhi tööks kõlblik. Ta ei ole poliitik,

vaid lihtsalt pätt ja gängster, kes armastab tulega mängida,“ lajatas Kim.

Trump säutsus seejärel oma Twitteri kontol: „Kim Jong-un on selgelt hullumeelne, keda tema rahva nälgimine ega hukkumine ei häiri. Ta pannakse proovile nagu ei kunagi varem!“