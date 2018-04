Lavrov: diplomaatide väljasaatmise peab esimesena lõpetama lääs

See, kui kaugele võivad minna vastastikused diplomaatide väljasaatmised ei sõltu Venemaast, lõpetama peab lääs, teatas täna Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

„Kui kaugele me kõik läheme, ei sõltu meist. Diplomaatias on vastastikkuse põhimõte, seda ei ole keegi tühistanud. Seda põhimõtet kasutatakse järjekindlalt,” märkis Lavrov TASS-i vahendusel.

„Me ei taha samastuda laste mängudega, aga seni tegelevad meie partnerid just sellega,” rõhutas Lavrov.

Lavrov toonitas, et USA ja Suurbritannia on lõpetanud elementaarse viisakuse järgimise ja kasutavad Moskva suhtes avalikku valet.

„Praegu on meie lääne partnerid, ma pean silmas eelkõige Suurbritanniat, USA-d ja mitmeid riike, mis neid pimedalt järgivad, loobunud igasugusest viisakusest, on appi võtnud avaliku vale, avaliku desinformatsiooni. Meie vastame sellele üsna rahulikult, külmavereliselt, nõuame, et igasuguseid süüdistusi tuleb põhjendada faktidega,” rõhutas Lavrov.

Veel märkis Lavrov, et lääneriigid vähendavad võimalusi dialoogiks Venemaaga, saates väljamõeldud ettekäänetel diplomaate välja.

„Kui fakte ei ole, hakatakse viha välja valama diplomaatide peale, kes on määratluse järgi kutsutud hoidma suhteid, lahendama keerulisi olukordi, otsima teid raskuste ennetamiseks. Väljamõeldud ettekäänetel diplomaatide väljasaatmise teel sellise dialoogi võimalused kahanevad,” lausus Lavrov.