Lavrov: Damaskuse süüdistamine keemiarelva kasutamises on provokatsioon

Venemaa välisminister Sergei Lavrov nimetas Damaskuse süüdistamist keemiarelva kasutamises Doumas provokatsiooniks.

„Meil on olnud juba võimalus kommenteerida toimunut enne seda, kui see toimunu sai reaalsuseks, ja meie sõjaväelased, kes paiknevad Süüria Araabia Vabariigis koha peal, on hoiatanud korduvalt, et kõigi tunnusmärkide järgi valmistatakse ette tõsist provokatsiooni, sellest rääkis Süüria valitsus, mis on suunatud sellele, et taas süüdistada Damaskust keemilise mürkaine kasutamises rahumeelsete kodanike vastu,” ütles Lavrov pressikonverentsil Moskvas Interfaxi vahendusel.

Lavrov lisas, et sõjalised spetsialistid Venemaalt külastasid väidetava keemiarelvarünnaku toimumispaika Süürias ega leidnud seal mingeid jälgi kloori kasutamisest.

„Sellesse kohta sõitsid juba välja ka meie sõjalised spetsialistid, seal käisid ka Süüria Punase Poolkuu ühingu esindajad, kellel on väga hea maine rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas ÜRO-s ja Rahvusvahelises Punase Risti Komitees. Nad ei avastanud seal mingeid kloori kasutamise ega muu keemilise aine rahumeelsete kodanike vastu kasutamise jälgi,” lausus Lavrov.