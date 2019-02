Laviin tappis Itaalia Alpides Briti ja Prantsuse suusatajad

Eile pärastlõunal teatati kahe briti ja kahe prantslase kadumisest. Otsijad on leidnud kolm surnukeha ja otsivad neljandat inimest, vahendab BBC News.

Nädalavahetuse laviinides hukkus Itaalias kokku vähemalt kaheksa inimest, sealhulgas Belgia lumelaudur.

🔴 8 morti in montagna la scorsa domenica, tutti dovuti al distacco di valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in #ValledAosta, una in #Lombardia e una in provincia di #Bolzano. In quest'ultimo caso si tratta di un giovane di 18 anni. pic.twitter.com/NGfWyEQb8R