LAV-i president Zuma: Zimbabwe riigipead Mugabet hoitakse kodus kinni

Robert Mugabe Foto: Jekesai Njikizana, AFP/Scanpix

Lõuna-Aafrika Vabariigi presidendi veebilehel teatati, et president Jacob Zuma rääkis täna Zimbabwe presidendi Robert Mugabega, kes andis mõista, et on suletud oma koju, kuid ütles, et temaga on kõik korras.