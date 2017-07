Laura Balzer Hamburgist: Mis arvamusavaldus on suvalise pere auto põlema panemine?

Kõige rohkem on Hamburgi elanikud G20ga seotud liiklusummikutest häiritud. Eile olid südalinn ja pea kõik tänavad külaliste konvoide jaoks ning muuhulgas ka demonstratsioonide pärast suletud, mistõttu tekkisid hirmsad ummikud, kirjutab Hamburgi piiril elav Laura Balzer.

Asja halvendas see, et Google Maps ja teised navigatsioonisüsteemid ei arvestanud liikluspiirangutega ja juhtisid autosid nö valele teele. Mul endal võttis näiteks äärelinnas autoga umbes kümne kilomeetri peale kaks tundi kuni linnast välja sain.

Olen kuulnud palju pahameelt selle kohta, et G20 üldse suurlinna keskuses aset leiab, kus kogu elu seisma pannakse. Paljud firmad pidid eile ja täna oma uksed kinni jätma ning teised on jätnud oma töötajate otsustada, kas julgevad tööle tulla. Tööreisid selleks nädalaks öeldi suuresti ära. Majanduslik kahju on päris suur ja seda ei saa ilmselt korvata mõne hotelli või toitlustaja lisatuluga.

Rahumeelse demonstratsiooni suhtes paistavad linnaelanikud (vähemalt mu kolleegid) mõistvad olevat. Siin ollakse selle demokraatliku väljendusviisiga võrdlemisi harjutud. Ma ei nimetaks ka kõiki demonstreerijaid vasakäärmuslasteks. Paljud on ka parem- või vasaktsentrumi või roheliste esindajad, kes juhivad tähelepanu maailma valuteemadele, olgu need siis keskkonnaprobleemid või globaliseerumise ebasotsiaalsed kõrvalmõjud.

Vägivaldsete "demonstreerijate" osas on esindatud väga vastakad arvamused. Ühed ütlevad, et kuidagi ju peab tähelepanu oma teemadele tõmbama. Teised, et vägivald tõmbab tähelepanu tegelikult olulistelt teemadelt hoopis ära.

Minu enda arvates tuleks terrorit (sest mida muud on asjasse mitte puutuvate inimeste julgeoleku ohustamine või vara kahjustamine oma maailmapildi pealesurumise eesmärgil) julgelt terroriks nimetada. Seda ei saa põhiseadusega kaitstud vabaks arvamuseavalduseks demonstratsiooni näol pidada. Mis arvamusavaldus on suvalise pere auto põlemapanemine?