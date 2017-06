Laulupeole saabuvad Saksa kooripoisid: eesti laulud on rõõmsad, elegantsed ja kiired

Laulupeole Tallinna on tulemas ka Jena Filharmoonia poistekoor, mille liikmed ja direktor jagasid enne teele asumist muljeid kohalikule ajalehele Ostthüringer Zeitung.

On selge, et Jena poistel on väike rambipalavik, kuid sellest hoolimata oskavad nad 19 eestikeelset laulu juba üsna hästi laulda, nagu kinnitavad näiteks koori liikmed Nils ja Benno.

„Alati taotleb arvukalt koore välismaalt, aga ainult vähestel on võimalus osa võtta,“ teab Jena koori direktor Berit Walther, kes on juba aastaid tööd teinud, et laulupeole pääseda.

Waltheri sõnul on poistekoor eesti laulutekste päris hästi hääldama õppinud. Selle juures aitas eesti muusikatudeng, kes õpib Weimaris.

Eesti tekste polegi Nilsi ja Benno sõnul nii raske selgeks õppida olnud. „Need on ju rõõmsad, elegantsed ja kiired laulud,“ ütlevad poisid.

„Muusika on ju rahvusvaheline keel,“ lisab noor laulja Nils.

„See on meie noorte lauljate jaoks midagi ainulaadset,“ on Walther kindel. „Seda ei unusta nad kunagi, sest see ühislaulmine poeb naha alla. Eestlaste jaoks on laulmine oma kultuurilise identiteedi väga tähtis element.“