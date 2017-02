Lätti paigutatud pagulased jätkavad lahkumist: alles on jäänud vaid viis inimest

Euroopa Liidu programmi raames Lätisse ümber paigutatud pagulased lahkuvad sealt jätkuvalt, teatas kolmapäeva hommikul telekanalis LNT vabaühenduse Patvērums Droša Māja juht Sandra Zalcmane.

Zalcmane sõnul on seni vastu võetud mtmekümnest pagulasest tänaseks Lätti jäänud ainult viis – üks perekond ja veel kaks inimest, kellest üks sõidab samuti varsti minema, vahendab Läti Delfi.

Zalcmane on veendunud, et pagulastele tuleb anda rohkem aega integreerumiseks ja kohaliku süsteemi mõistmiseks. Praegu veedavad need inimesed Lätis kolm kuud, saavad dokumendid ja lahkuvad.

Mõjutavad nii kliimavahetus – külmaga harjumatud lõunamaalased jäävad kiiresti haigeks – kui ka Läti finantsvõimalused. Zalcmane sõnul ootavad saabunud Lätilt rohkem, kui Läti anda suudab.

8. veebruari seisuga oli Itaaliast ja Kreekast Balti riikidesse ümberpaigutatud 513 varjupaigataotlejat kavandatud 1481-st.

Itaaliast pole Eesti ja Leedu veel pagulasi vastu võtnud, Lätti on sealt tulnud üheksa inimest.

Kreekast on Leetu tulnud 229, Eestisse 87 ja Lätti 188 inimest. Läti kohustus Kreekast vastu võtma 295, Leedu 420 ja Eesti 204 varjupaigataotlejat. Itaaliast kohustus Läti vastu võtma 186, Leedu 251 ja Eesti 125 inimest.

Läti nõustus kokkuleppe järgi kahe aasta jooksul vastu võtma kokku 531 inimest: 295 Kreekast, 186 Itaaliast ja 50 Türgist.